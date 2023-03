Küche brennt in Wohnhaus in Bellenberg: Feuerwehr ist im Einsatz

Die Polizei meldet eine starke Rauchentwicklung in einem Wohnhaus am Stiftsweg in Bellenberg. Menschen sind nicht mehr im Gebäude.

In Bellenberg läuft ein Feuerwehreinsatz im Stiftsweg: Dort brennt es in einem Wohnhaus. Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West in Kempten hat um 11.27 Uhr starke Rauchentwicklung aus dem Wohnhaus am Stiftsweg gemeldet. Ergänzend dazu teilte die Polizei mit, dass keine Personen mehr in dem Gebäude seien. Nach Angaben von Einsatzkräften vor Ort ist das Feuer in der Küche ausgebrochen, diese stehe in Vollbrand, heißt es. (AZ)

