Brandlöcher und Hakenkreuz an Gartenzaun in Bellenberg

An einem Einfamilienhaus in der Dresdener Straße in Bellenberg hat ein Unbekannter einen Gartenzaun über einen längeren Zeitraum mehrmals mutwillig beschädigt. Bereits im Dezember wurden zweimal Löcher in die Kunststoffpaneele gebrannt. Zwischen Anfang April und 13. April wurde ein Hakenkreuz an den Zaun geschmiert.

Ob eine politische Botschaft hinter diesem Vorfall steckt, ist Gegenstand der strafrechtlichen Ermittlungen. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 400 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Illertissen, Telefon 07303/9651-0. (AZ)