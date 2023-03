Bellenberg

Brandschutz im Bellenberger Kindergarten soll verbessert werden

In beiden Häusern der Kindertagesstätte in Bellenberg wird in Sachen Brandschutz nachgerüstet. Der Gemeinderat stimmte den vorgelegten Angeboten zu.

Im Haus des Kindes "Guter Hirte" entsprechen sämtliche Fluchttüren nicht den Vorschriften. Das Gleiche gilt für eine Türe in der Lindenschule. Das hat die Prüfung durch einen Brandschutzsachverständigen ergeben. Im Fall eines Feuers könnten erhebliche rechtliche Probleme entstehen. Auf der Suche nach kostengünstigen Lösungen machte das Bauamt eine Fachfirma in Memmingen ausfindig, die die Fluchttüren umbauen und den rechtlichen Vorschriften anpassen kann. Damit müssen die Türen, die hochwertig und in gutem Zustand sind, nicht ausgewechselt werden. Der geplante Umbau mit sogenannten Panikschlössern soll insgesamt 16.000 Euro kosten. Eine andere Firma hat für den Austausch der Türen 63.000 Euro veranschlagt. Im Zuge des Umbaus soll auf Grundlage des Brandschutzkonzeptes außerdem eine Alarmierungsanlage installiert werden. Dämmarbeiten in Bellenberg sollen knapp 6500 Euro kosten Darüber hinaus soll der Boden im Dachgeschoss - oberhalb der Räume des Interimskindergartens - eine Wärmedämmung erhalten. Das erscheint aus energetischer Sicht sinnvoll, denn bislang kann die Wärme ungehindert nach oben entweichen. Gemeinderat Dietmar Jäckle (CSU) wunderte sich, warum nicht bereits beim Umbau vom Gemeindehaus zum Kindergarten gedämmt wurde. Bauamtsleiter Rainer Herzog sagte, dass zum damaligen Zeitpunkt Eile geboten und nur ein knappes Budget vorgesehen war. Die Dämmarbeiten einschließlich des Materials werden sich auf 6430 Euro belaufen.

