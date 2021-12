Bürgermeister widerspricht Verschwörungsmythen um Zwangsimpfungen in Bellenberg

Gerüchte um Zwangsimpfungen von Kindern machten die Runde, als der Impfbus zuletzt in Bellenberg Station machte. Der Bürgermeister ist erschüttert.

Bürgermeister Oliver Schönfeld hat sich im Anschluss an die jüngste Gemeinderatssitzung zu Ereignissen rund um den jüngsten Einsatz des Impfbusses des Landkreises in Bellenberg geäußert. Er wolle damit vehement etwaigen Verschwörungsmythen um angebliche „Zwangsimpfungen“ von Kindern entgegentreten, sagte Schönfeld.

Eltern wurden in Bellenberg gewarnt und dazu aufgefordert, ihre Kinder zu schützen

Was war passiert? Am Dienstag, 14. Dezember, hatte in Bellenberg zum zweiten Mal der Bus des Impfzentrums Weißenhorn Station gemacht. Beim ersten Aufenthalt war die Resonanz sehr positiv gewesen und die Bürgerinnen und Bürger waren sogar Schlange gestanden, um ihren Piks zu erhalten. Anders verhielt es sich dagegen beim zweiten Termin. Wie der Bürgermeister im Gemeinderat informierte, zeigten sich Eltern alarmiert über bevorstehende vermeintliche Zwangsimpfungen ihrer Kinder. Jemand wollte sein Kind aus der Schule abholen und mit nach Hause nehmen. Er wurden auch andere Eltern dahingehend gewarnt und aufgefordert, ihre Kinder vor einer Zwangsimpfung in Schutz zu nehmen.

Schließlich war auch Bürgermeister Schönfeld vor Ort, um nach dem Rechten zu sehen und dafür Sorge zu tragen, dass die Kinder in der Schule blieben. „Es ist schon heftig, was in Bellenberg passiert“, sagte er im Gremium. Und dass ihm an einer Klarstellung der Fakten gelegen sei. Auch die Polizei sei übrigens von den Vorgängen informiert worden, fügte der Rathauschef hinzu. (lor)

