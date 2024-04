Bellenberg

Darum rosten die Zeitreise-Stelen in Bellenberg

Plus Die Frage nach den rostigen Monumenten in Bellenberg kam zuletzt auch in der Bürgerversammlung auf. Was die Initiatoren dazu sagen.

Von Regina Langhans

Nagt an den 14 Geschichtsstelen der "Zeitreise Bellenberg" der Zahn der Zeit? Wie kann es sein, dass die vor wenigen Jahren aufgestellten Metallständer schon so verrostetet sind? Die Frage treibt einige Menschen in Bellenberg schon länger um. Wie berichtet, wurde sie auch jüngst in der Bürgerversammlung aufgegriffen. Bürgermeister Oliver Schönfeld zitierte dazu aus einem an ihn gerichteten Schreiben. Auf Anfrage unserer Redaktion erklären Jörg Zenker vom Zeitreise-Team und die Schlosserei Mang, was es mit dem Rost auf sich hat.

Dass die im Jahr 2020 geschaffenen Geschichtsstelen schon deutlich Rost angesetzt hätten, war der eine Punkt, den Bürgermeister Schönfeld aus dem Schreiben vortrug. Und inwieweit "verrostete Gemeindeerklärungen" – so die Formulierung – zur Attraktivität Bellenbergs beitragen könnten, das wurde als zweites hinterfragt. Der schriftliche Rundumschlag aus der Bürgerschaft mit weiterer Kritik am Erscheinungsbild von Bellenberg endete mit der Frage, ob es sich um "Erziehungsprobleme oder Umwelteinflüsse" handele. Unabhängig vom nicht zu überhörenden Missfallen an gesellschaftspolitischen Entscheidungen innerhalb Bellenbergs ändert das nichts an der ursprünglichen Frage: Sind die Stelen schon vorzeitig verrostet oder dürfen sie rosten?

