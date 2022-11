Bellenberg

17:30 Uhr

Das Anliegen der Kriegsheimkehrer in Bellenberg gilt noch heute

Vorsitzender Dieter Heidl am Ehrenmal in Bellenberg mit alter und neuer Fahne des Veteranen- und Soldatenvereins.

Plus Der Veteranen- und Soldatenverein Bellenberg feiert am Samstag in der Sportgaststätte sein denkwürdiges Jubiläum. Dabei stand er bereits vor der Auflösung.

Von Regina Langhans Artikel anhören Shape

Als der Veteranen- und Soldatenverein vor 100 Jahren im Gasthaus Zum Lamm in Bellenberg, dem späteren Vereinslokal, gegründet wurde, lag der Erste Weltkrieg (1914 bis 1918) gerade mal vier Jahre zurück. Es war die richtige Zeit, Reflexionen anzustellen und sich in einen Interessenverein zusammenzuschließen. Darüber, was in den 100 Jahren passiert ist, dass der Verein kurz vor der Auflösung stand und heute mehr denn je die Aufgabe zum Mahnen hat, wollen sich die rund 85 Mitglieder und Gäste am Samstag in der Sportgaststätte am Fußballplatz in Bellenberg austauschen.

