Das Büro des Bellenberger Bürgermeisters wird aufgemöbelt

Im Rathaus Bellenberg wird 40 Jahre altes Inventar ausgetauscht. Für die ausgedienten Möbel gibt es bereits eine neue Verwendung.

Nun werden die Sanierungsarbeiten für das Bürgermeisterbüro und das Vorzimmer im Rathaus Bellenberg konkret. Dabei handelt es sich um neue Möbel sowie Maler- und Bodenbelagsarbeiten mit veranschlagten Gesamtkosten von 22.000 Euro. Der Gemeinderat hat den Vorschlägen einhellig zugestimmt.

Ausgediente Möbel des Bürgermeisters werden weiter verwendet

Bei den Haushaltsberatungen im Dezember war bereits zur Sprache gekommen, dass der Amtsbereich des Bürgermeisters im Rathaus Bellenberg modernisiert werden soll. In 40 Jahren haben sich die Anforderungen an die Räume geändert, insbesondere für den Publikumsverkehr im Bürgermeisterbüro. Dort wird zusätzlich eine kleine Besucherecke entstehen, um nicht direkt über den Schreibtisch des Bürgermeisters hinweg Gespräche führen zu müssen. So werden für die neue Ausstattung 14.000 Euro veranschlagt.

Des Weiteren sind für Büro und Vorzimmer Malerarbeiten für 5000 Euro vorgesehen sowie Teppichbeläge für insgesamt 3100 Euro. Diese sollen so verlegt werden, dass sie ohne Verletzung des vorhandenen Parkettbodens auch wieder entfernt werden können. Eine Neumöblierung des Vorzimmers ist den Auskünften der Bürgermeistersekretärin entsprechend nicht erforderlich. Dafür würden sich die geschätzten Kosten auf 5000 Euro belaufen. Die ausgedienten Möbel des Bürgermeisterbüros finden ihre Weiterverwertung im Bauamt oder im Bauhof.

Modernisierung des Rathauses in Bellenberg wird fortgesetzt

Mit dem Auffrischen der beiden Räume setzt sich die partiell vorgenommene Modernisierung des in die Jahre gekommenen Rathauses fort. So war bereits 2017 ein modernes Bürgerbüro eingerichtet worden.