Das Kiechle-Quarkbrot gibt es in Bellenberg jetzt bei Staib

Bäcker- und Konditormeister Anton Kiechle in Bellenberg ist an den Rollstuhl gefesselt, sodass nun Kollege Marcus Staib aus Ulm das Geschäft übernimmt. Sie zeigen das Quarkbrot, welches nach Kiechle-Rezept jetzt in der Bäckerei Staib gebacken wird.

Foto: Regina Langhans