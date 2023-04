Bellenberg

12:00 Uhr

Das tut sich in Bellenberg

Die Strecke am Mühlbach wurde zum sicheren Fuß- und Radweg ausgebaut und stellt für Schulkinder eine Alternative zur viel befahrenen Straße an der Bahn dar.

Plus Rund 100 Interessierte waren zur Bürgerversammlung in die Schulturnhalle gekommen. Der Bürgermeister schafft es, so manche Wogen zu glätten.

Von Regina Langhans Artikel anhören Shape

Freitagabend war Bürgerversammlung in der Schulturnhalle in Bellenberg, und die rund 100 Anwesenden fanden wenig Anlass zu meckern: Rathauschef Oliver Schönfeld nahm ihnen angesichts seines informativen Rundumschlags über die durch Corona angestaute Verwaltungsarbeit gleich einigen Wind aus den Segeln. Denn die Datenerhebung zur Kostenumlegung des Hochbehälterneubaus, die den Haushalten Mehrausgaben beschert und teils kontaktlos per Drohnen erfolgte, hatte verärgert.

Anderes im Ort lief dafür ganz nach Wunsch. Etwa der asphaltierte mit Solarleuchten ausgestattete offizielle Schulweg am Mühlbach als sichere Alternative zur Straße im Wohngebiet Hammerschmiede. Nach der zweistündigen Rede des Bürgermeisters gab es keine Fragen.

