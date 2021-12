Bellenberg

vor 31 Min.

Der Gelbe Sack bleibt und der Hausmüll wird teurer

Plus Die Bellenberger Gemeinderäte diskutieren über Müll. Es geht um Gebührenerhöhungen und die Frage: Soll Bellenberg den Gelben Sack behalten?

Von Regina Langhans

Müll war gleich zwei Mal Thema im Bellenberger Gemeinderat. Denn im neuen Jahr hebt die Müllentsorgungsfirma in Vöhringen auch die Abfuhrpreise in Bellenberg an. Dies hat Bürgermeister Oliver Schönfeld im Gemeinderat mitgeteilt. Zudem musste das Gremium entscheiden, ob Bellenberg weiterhin den Gelben Sack möchte oder auf die Gelbe Tonne umsteigen will. Hintergrund hierfür war eine Nachfrage des Abfallwirtschaftsbetriebs des Landkreises Neu-Ulm.

