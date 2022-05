Bellenberg

17:30 Uhr

Der neue Fußweg in Bellenberg bietet Erholungswert

Plus Von der "Hammerschmiede" ins Dorf geht es künftig den Mühlbach entlang. Bei der Beleuchtung muss die Gemeinde noch nacharbeiten.

Von Regina Langhans

Auf einem Fußweg mit Erholungswert entlang des Mühlbaches gelangen künftig die Bewohner der "Hammerschmiede" am Ortsrand von Bellenberg ins Dorf. Der Bauhof hat ihn fast fertiggestellt, nur noch die Straßenlaternen fehlen. Es ist in dem Bereich aber gar nicht so einfach, an Strom zu kommen.

