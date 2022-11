Bellenberg

vor 21 Min.

Die Großbaustelle "Kirchplatz" in Bellenberg ist auf der Zielgeraden

Demnächst rückt die Teerkolonne an, um den zweiten Abschnitt des Quartiers "Kirchplatz" zu asphaltieren. Damit ist in Bellenberg erstmals die Sanierung eines Quartiers im Ganzen erfolgt.

Plus Anfang Dezember wird das Quartier in Bellenberg an die Hauptgasleitung angeschlossen. Dafür muss allerdings die Staatsstraße 2031 gesperrt werden.

Von Regina Langhans Artikel anhören Shape

Nach einem dreiviertel Jahr Bauzeit ohne größere Pannen neigt sich die Sanierung des Quartiers „Kirchplatz“ in Bellenberg dem Ende zu. Am 15. November soll mit dem Teeren des zweiten Bauabschnitts begonnen werden und bis Mitte Dezember könnten auch Restarbeiten wie Einfahrten fertiggestellt sein. Davor muss aber noch der Gasanschluss an die Hauptleitung erfolgen. Sie liegt gegenüber auf der östlichen Seite der Staatsstraße 2031, sodass diese für die Arbeiten aufgegraben und komplett gesperrt werden muss. Darüber hat Bürgermeister Oliver Schönfeld im Gemeinderat informiert.

