Die lange Nacht der Feuerwehr kommt zurück nach Bellenberg

Die Lange Nacht der Feuerwehr ist Teil einer bayernweiten Aktionswoche des Landesfeuerwehrverbands und findet nun bereits zum dritten Mal statt. Die Feuerwehr Bellenberg beteiligt sich nach dem großen Erfolg und der positiven Resonanz des letzten Jahres auch 2024 erneut an dem Event. Am 23. September 2023 öffnete das Gerätehaus der Feuerwehr Bellenberg in der Tiefenbacher Straße 2 seine Tore für interessierte Besucher und Besucherinnen. Neben den ausgestellten Fahrzeugen und Gerätschaften erfreuten sich die zahlreichen kleineren Besucher an einem Feuerwehr-Parcours. Auch für das leibliche Wohl der Gäste war dank Currywurst und Cocktails bestens gesorgt. Bei gutem Essen und Getränken konnten die Bürgerinnen und Bürger einen Einblick in die Arbeit der Freiwilligen bekommen und sich in entspannter Atmosphäre über das Thema Feuerwehr und Ehrenamt informieren und austauschen. Auch jetzt öffnen zahlreiche Feuerwehren erneut ihre Tore für die Öffentlichkeit. Am Samstag, 21. September, ab 17 Uhr bietet die Feuerwehr Bellenberg allen Gästen Krautschupfnudeln, Currywurst und Cocktails an. Die jüngeren Besucher können sich auf eine Feuerwehr-Rallye freuen. Auch die Bereitschaft des roten Kreuzes Bellenberg wird mit einer Hüpfburg und ihrem Krankentransportwagen vor Ort sein. Die freiwilligen Feuerwehrler in Bellenberg und ganz Bayern freuen sich auf viele Besucher am Wochenende.

