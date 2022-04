Dieb kauft in Bellenberg sieben Schachteln Zigaretten mit fremder EC-Karte

Ein Mann lässt seine EC-Karte versehentlich in einem Zigarettenautomaten stecken. Eine unbekannte Person nutzt die Gelegenheit aus und nimmt die Karte mit.

Ein 48-Jähriger hat am Sonntag nach dem Zigarettenkauf vergessen, seine EC-Karte aus einem Zigarettenautomaten im Friedlandweg in Bellenberg zu ziehen. Das nutzte ein Dieb aus. Laut Angaben der Polizei kaufte sich der Täter oder die Täterin sieben Schachteln Zigaretten an dem Automaten. Anschließend nahm er die Karte mit. Die Ermittlungen laufen. (AZ)