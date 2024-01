Einbrecher gehen mit brachialer Gewalt in Bellenberg vor

Unbekannte verschaffen sich Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Bellenberg. Sie stehlen Schmuck, Geschirr sowie mehrere Dokumente.

Eine oder mehrere unbekannte Personen sind am Mittwochnachmittag in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Bellenberg eingebrochen. Der Tat ereignete sich nach Angaben der Polizei im Zeitraum zwischen 12.45 und 17.15 Uhr in der Auer Straße. Der oder die Täter gingen die Wohnungstür mit brachialer Gewalt an, sodass die Zarge teilweise aus der Wand gerissen wurde. Aus den Räumlichkeiten wurden Schmuck, Geschirr und mehrere Dokumente entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Die Polizei Illertissen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07303/9651-0. (AZ)