Bellenberg

vor 33 Min.

Einbruch in Einfamilienhaus: Täter zerstören Terassentür

Die Polizei will herausfinden, wer in ein Bellenberger Einfamilienhaus eingebrochen ist.

Artikel anhören Shape

Unbekannte brechen in ein Einfamilienhaus in Bellenberg ein. Über eine eingeschlagene Terassentür gelangen sie in das Gebäude. Die Polizei sucht Zeugen.

Noch ist unklar, wer am vergangenen Montag im Zeitraum zwischen 15 und 20 Uhr in ein Einfamilienhaus in Bellenberg eingebrochen ist. Laut Polizeiangaben ereignete sich der Vorfall in der Straße Altes Wasserwerk. Der oder die unbekannten Täter versuchten zunächst ein Fenster aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, schlugen sie die Scheibe der Terrassentür ein. So verschafften sie sich Zugang zum Wohnhaus Beuteschaden nach Einbruch in Bellenberg wird auf 5000 Euro geschätzt Die Täter oder Täterinnen stahlen Schmuck. Der entstandene Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 07303/96510 zu melden. (AZ)

Themen folgen