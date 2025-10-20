Baustellen, Projekte, Kinderbetreuung: Das steht in Bellenberg an

Rund 100 Interessierte waren zur Bürgerversammlung nach Bellenberg gekommen, um den Rechenschaftsbericht ihres Rathauschefs zu vernehmen. Dieser wurde erstmals live aus der Turn- und Festhalle übertragen. Unter den 42 Onlineschauenden befand sich auch Zweiter Bürgermeister Jürgen Block. Aus dem Urlaub gab er begeistertes Feedback. Nach eineinhalbstündigem Rundumschlag zur Bellenberger Kommunalpolitik erhielt Oliver Schönfeld anerkennenden Applaus. Er wolle die Anerkennung an seine Familie weitergeben, auf deren Rückhalt er angewiesen sei, reagierte der Bürgermeister emotional.

Wichtige Baustellen und Projekte in Bellenberg

Der Bürgermeister präsentierte Bellenberg als aufstrebende Gemeinde und stellte zukunftsweisende Projekte vor, etwa den Bau zweier Batteriespeicher. Desgleichen habe das Vorhaben eines Investors für Modulhäuser aus Baden-Württemberg Interesse geweckt: An der Brandenburger Straße sollen neben der gemeindlichen Unterkunft für Wohnungssuchende vier Tinyhäuser auf Erbpachtbasis entstehen. Das Vorhaben stehe zur Beschlussfassung an, sagte der Bürgermeister. Das Areal sei freigeräumt und derzeit werde der Untergrund vorbereitet. Aufgrund der Nachfrage prüfe man weitere Standorte für Tinyhäuser.

Zu den längst fälligen Aufgaben zählt die Sanierung einiger Hebeanlagen. Im Bereich Plattenäcker wird bereits gebaggert, um das Pumpsystem zu erneuern. Danach soll es am Mühlenweg weitergehen. Zwei frei gewordene Gemeindeflächen harren noch einer Nutzung: An der Kreuzung Illerstraße/Ulmer Straße plant das Staatliche Bauamt offenbar doch keinen Kreisel, sondern Ampeln, was eine Verkehrszählung klären soll. Und bei der Bachstraße ist per Konzeptvergabe an ein Gebäude mit sechs Wohnungen gedacht. Gesucht werde noch der richtige Standort für den neuen Bauhof und die passende Nachnutzung für das frühere Haas-Gelände: eventuell mit Supermarkt und darüber liegenden Wohnungen, so der Gemeindechef. Bis dahin sei der Verbleib von Hörmann Verwertungen mit den Fahrzeugen vertraglich geregelt. Schönfeld teilte auch mit, dass bei den anstehenden Quartierssanierungen die Josef-Roth-Straße als Nächstes an der Reihe sein könnte.

So steht es um Kindergärten und Schule

Ein Dauerthema in Bellenberg ist die Kinderbetreuung, die mit dem Kita-Bau in Zusammenarbeit mit der Johanniter Unfallhilfe wieder langfristig gesichert sein soll. Um die Jahreswende ist der Spatenstich geplant und 2027/28. Schönfeld erinnerte an den 2024 im früheren evangelischen Gemeindehaus errichteten zweigruppigen Kindergarten Hand in Hand, zu dem dann das Fünf-Millionen-Euro-Projekt mit Platz für 110 Schützlinge als Ersatz für den alten Kindergarten daneben errichtet werde. Aus den Erfahrungen der Coronazeit habe sich ein Helferpool an Freiwilligen gebildet, um bei krankheitsbedingtem Personalmangel eine Schließung der Häuser zu vermeiden. Im Zuge der Baumaßnahme werde auch ein barrierefreier Zugang zur Unterführung hergestellt, so Schönfeld. Für die gegenüberliegende Seite könnte mangels Fläche vielleicht ein Aufzug eine Lösung sein.

Veränderungen zeichnen sich an der Lindenschule ab, wo es heuer drei erste Klassen gibt. Nun reichen die Tafeln nicht, weshalb erstmals eine digitale Tafel Einzug hält. In der Schulmensa wird schon länger in zwei Schichten gegessen und ab 2026/27 haben Grundschulkinder Anspruch auf Ganztagsunterricht. Damit einhergehen soll die Möglichkeit einer vierwöchigen Ferienbetreuung. So kommen eine räumliche Erweiterung und Investitionen von über zwei Millionen Euro auf die Kommune zu, informiert Schönfeld.

Zahlen und Fakten in Kürze

Ende 2024 betrug die Einwohnerzahl 4694 und ist nach aktuellem Stand um eine Person gesunken. Sodann sind heuer bis September 25 Geburten zu verzeichnen.

Der Verwaltungshaushalt beträgt 11,66 Millionen und der Vermögenshaushalt 3,11 Millionen Euro. Die Gewerbesteuereinnahmen als Hauptfinanzquelle falle mit 2,23 Millionen Euro nicht ganz schlecht aus, allerdings gehe die Hälfte davon als Kreisumlage wieder ab, so Schönfeld.

In den Themen Sicherheit und Versorgung ist Bewegung: Die wegen Lärmklagen abgestellte Sirene darf bei größeren Gefahren wieder heulen. Außerdem sollen die lokalen Sirenen wie etwa an der Schule auf vier erweitert und modernisiert werden. Des Weiteren wird das vom Landratsamt empfohlene mobile Hochwasserschutzsystem angeschafft.

Für eine gemeindliche Wärmeplanung liefen Untersuchungen, wobei der Anteil an Abwärme aus Betrieben wegen Eigennutzung gering ausfällt.

Der geplante Glasfaserausbau für Bellenberg ist nicht gestrichen, doch zeitnahe Planungen gebe es nicht, weiß der Bürgermeister. Mit einer Download-Geschwindigkeit von zwei Megabyte pro Sekunde sei Bellenberg „zu gut“ versorgt und falle aus der Förderung.