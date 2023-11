Erneut Kratzer am Auto: Polizei sucht Verursacher

Bereits mehrmals ist der Lack eines geparkten Autos in Bellenberg beschädigt worden. Die Illertisser Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Im Zeitraum zwischen Freitag, 24. November, 18 Uhr, und Samstag, 25. November, 17 Uhr, hat eine unbekannte Person ein Auto in Bellenberg beschädigt. Der Audi A3 war nach Polizeiangaben im Silcherweg geparkt und wies zum wiederholten Mal Kratzer im Lack auf. Bereits vor wenigen Wochen seien an dem Auto kleinere Kratzer an verschiedenen Stellen vorzufinden gewesen, teilt die Polizei mit. Und auch im Jahr 2022 sei der Wagen an der Beifahrertüre durch Lackkratzer beschädigt worden. Der aktuelle Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Die Illertisser Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. (AZ)