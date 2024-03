Feuerwehr reinigt rauchenden Kamin, Brand bricht aus

Unter den Einsatzkräften sind Kaminkehrer. Dank der Fachleute ist klar, warum Hitze und Rauch im Kamin eines Bellenberger Einfamilienhauses entstanden.

Starker Rauch aus einem Kamin löste am späten Sonntagabend einen Kaminbrand in einem Einfamilienhaus in Bellenberg aus. Als Feuerwehrleute das Kaminrohr mit einem Spezialrohr reinigten, entstand ein Brand. Die Höhe des Schadens schätzt die Polizei auf rund 7000 Euro.

Feuerwehr und Polizei bei Kaminbrand in Bellenberg im Einsatz

Neben der Polizei waren 26 Feuerwehrleute aus Bellenberg und Vöhringen an dem Einsatz in der Straße "An der Staig" beteiligt. Unter den Feuerwehrkräften befanden nach Polizeiangaben sich zwei Kaminkehrer, ein dritter kam noch hinzu. Laut fachkundiger Aussage fand im Rauchrohr eine Verschlackung statt, welche die Ursache für die Hitze- und Rauchentwicklung war. Durch das Reinigen des Rohrs entfachte sich ein Feuer und führte zu dem Kaminbrand.

Die Ursache für die Verschlackung ist noch völlig unklar, zumal der Ofen ordnungsgemäß befeuert und der Kamin zuletzt vor wenigen Monaten von einem Kaminkehrer überprüft wurde. Die Freiwillige Feuerwehr Bellenberg stellte über die Nacht hinweg eine Brandwache am Objekt. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde der Brand kein weiteres Mal entfacht. (AZ)