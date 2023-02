Bellenberg

Bei Brand in Bellenbergs Ortsmitte entsteht Schaden in sechsstelliger Höhe

Der Brand in einer Garage in Bellenberg hat am Dienstagnachmittag auf ein benachbartes Wohnhaus übergegriffen. Vier Feuerwehren sind bei den Löscharbeiten im Einsatz.

Mehrere Feuerwehren waren am Dienstagnachmittag bis in die Abendstunden in der Ortsmitte von Bellenberg im Einsatz. Zunächst brannte lediglich eine größere Gartenhütte in einem Wohngebiet in der Memminger Straße, dann griff das Feuer auf ein angrenzendes Wohnhaus über. Zahlreiche Feuerwehren bei Brand in Bellenberg im Einsatz Feuerwehren aus Bellenberg, Au, Vöhringen und Weißenhorn eilten zum Einsatzort, unter anderem mit zwei Drehleitern. Auch der Abrollbehälter aus Neu-Ulm mit weiteren Atemschutzgeräten wurde hinzugerufen sowie die Unterstützungsgruppe des Landkreises. Das Wohnhaus wurde durch das Feuer, Rauch und Löschwasser so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass es vorerst nicht mehr bewohnbar ist. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Ersten Schätzungen zufolge ist bei dem Brand ein Schaden von mindestens 500.000 Euro entstanden. (wis/AZ) Lesen Sie dazu auch Bellenberg Plus Zwei Brände innerhalb weniger Stunden halten Bellenberg in Atem

