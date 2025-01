Feuerwehreinsatz wegen vergessener Pfanne auf dem Herd: Vier Verletzte

Weil ein 33-Jähriger eine Pfanne mit Öl auf einem eingeschalteten Herd vergessen hat, ist es am Donnerstagabend in Bellenberg zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Vier Menschen wurden leicht verletzt, drei davon wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Der 33-Jährige hatte seine Wohnung verlassen. Das Öl in der Pfanne erhitzte sich stark und es kam zu einer entsprechenden Rauchentwicklung. Als ein 24-jähriger Angehöriger die Wohnung betrat, bemerkte er den Rauch und weckte einen schlafenden Mitbewohner auf. Die beiden Männer verließen die Wohnung und der 24-Jährige verständigte die Feuerwehr und seine Angehörigen.

Der 33-Jährige und seine Frau erschienen wenig später am Wohnanwesen. Sie wussten von der Pfanne, konnten die Wohnung betreten und die Pfanne vom Herd nehmen. Zu einem offenen Feuer war es noch nicht gekommen, sodass die Feuerwehren aus Bellenberg und Vöhringen lediglich die Räumlichkeiten lüften mussten.

Die vier Personen verspürten durch den Rauch Halskratzen, drei von ihnen wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den 33-Jährigen leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein. Des Weiteren wird er sich wegen einer Ordnungswidrigkeit in Bezug auf das Verhüten von Bränden verantworten müssen. (AZ)