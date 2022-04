Förderprogramm: Bellenberg will "Landstadt Bayern" werden

Plus Neben dem ISEK-Konzept könnte es weitere Unterstützung zur Planung der Dorfmitte geben. Auch die Bürgerinnen und Bürger dürfen mitreden.

Während der Gemeinderat schon Visionen entwickelt für eine künftigen Bedürfnissen entsprechende Ortsmitte, tun sich weitere Möglichkeiten auf, die aber auch zeigen, dass Bellenberg mit seinen Bestrebungen der Zukunftsorientiertheit in die richtige Richtung geht. Ein Projekt des Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr, genannt "Landstadt Bayern", befasst sich jetzt mit dem Thema innovative Stadtentwicklung. Dass Bellenberg daran teilnehmen wird, entschied Bürgermeister Oliver Schönfeld (parteilos) kurzfristig im kleinen Kreis. Damit hat er auch seinen Gemeinderat überrascht: Denn Abgabetermin der Bewerbung war bereits am vergangenen Freitag, 8. April.