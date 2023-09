Frau kommt nicht mehr in Wohnung, Pfanne steht auf eingeschaltetem Herd

Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr können einen größeren Brand in Bellenberg verhindern. Eine Frau wollte Essen zubereiten und verließ die Wohnung.

Eine Frau hat in Bellenberg den Notwurf gewählt, weil sie nicht mehr in ihre Wohnung kam. In der Küche stand nämlich eine Bratpfanne auf dem eingeschalteten Herd. Dem Polizeibericht zufolge hatte die 27-Jährige am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr kurzzeitig ihre Wohnung verlassen, um im Keller etwas zu entsorgen. Die Wohnungstür stand zunächst offen, fiel dann jedoch ins Schloss, sodass die Frau nicht mehr in ihre Wohnung kam.

30 Feuerwehrkräfte waren in Bellenberg im Einsatz

Nach Betätigen des Notrufs rückten Einsatzkräfte der Polizei Illertissen sowie der Feuerwehren Bellenberg, Au und Vöhringen an. Dank der schnellen Anfahrt konnten die Einsatzkräfte die Wohnungstür zeitnah gewaltsam öffnen und so die Brandgefahr umgehend beseitigen. Zwar erlitten die Bratpfanne und die Herdplatte nach Polizeiangaben einen geringen Schaden, es kam jedoch glücklicherweise zu keinen Personen- oder größeren Sachschäden. Die Feuerwehrkräfte, in Summe 30 Personen, lüfteten die Wohnung mit starken Ventilatoren. Die Mieterin konnte anschließend wieder in ihre Wohnung zurückkehren. (AZ)