Frau stürzt nach Kollision in Bellenberg mit dem Pedelec

Eine Pedelec-Fahrerin und ein Auto kommen sich in einem Kreisverkehr in Bellenberg gefährlich nahe. Die Radfahrerin wird bei dem Unfall leicht verletzt.

Bei einem Unfall in Bellenberg hat am Donnerstagmittag eine Frau, die mit einem Pedelec unterwegs war, leichte Verletzungen erlitten. Die 86-Jährige befuhr dem Polizeibericht zufolge einen Kreisverkehr in der Memminger Straße. Wie sie wollte gleichzeitig auch ein 56 Jahre alter Mann mit seinem Auto den Kreisverkehr in Richtung Bahnhofstraße verlassen. Dabei kam es zu einer Berührung zwischen dem Wagen und dem Fahrrad. In der Folge stürzte die Pedelec-Fahrerin und zog sich die Verletzungen zu. Außerdem entstand bei dem Unfall ein Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von etwa 500 Euro. (AZ)