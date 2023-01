Funkenfeuer soll in Bellenberg auch künftig brennen

Plus Für das traditionelle Christbaumverbrennen ist ein neuer Standort gefunden. Im Gemeinderat geht es aber auch um die Frage, ob das Brauchtum noch zeitgemäß ist.

Das traditionelle Funkenfeuer in Bellenberg wird heuer erstmals an einem neuen Platz angezündet. Mit großer Mehrheit stimmte der Gemeinderat dafür. Nicht nur die Suche nach einem neuen Standort hatte sich als schwierig erwiesen - im Gremium ging es auch darum, ob die Traditionsveranstaltung überhaupt noch sinnvoll ist.