Gartenhütte gerät nach Schweißarbeiten in Brand

In Bellenberg hat in der Nacht zum Dienstag eine Gartenhütte gebrannt. Der 52 Jahre alte Besitzer hatte hier nach Angaben der Polizei in den frühen Montagabendstunden Schweiß- und Flexarbeiten durchgeführt. Vermutlich aus Unachtsamkeit geriet das in der Gartenhütte gelagerte Holz in Brand. Im weiteren Verlauf brannte auch ein Teil der Fassade.

Die Freiwillige Feuerwehr Bellenberg wurde erst kurz nach 2 Uhr alarmiert. So lang dauerte es vermutlich, bis sich das Feuer entwickelte und bemerkt wurde. Mit etwa zehn Kräften konnte der Brand schnell eingedämmt werden. Dennoch entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Zu einem Personenschaden kam es nicht. Gegen den Verursacher wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (AZ)