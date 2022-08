Gemeinderat lehnt Tempo 30 im Bereich Hammerschmiede in Bellenberg ab

Lokal Der Antrag einer Bellenbergerin überzeugt den Gemeinderat nicht. Fußgänger und Radfahrer sollen den neuen Weg am Mühlbach nutzen, um in den Ort zu gelangen.

Im zunehmend von Wohnbebauung geprägten Viertel Zur Hammerschmiede in Bellenberg wird es kein Tempo 30 geben. Der Gemeinderat hat sich einstimmig gegen eine Einführung auf der viel befahrenen Zufahrtstraße ausgesprochen. Zur Begründung hieß es im Gremium, dass die Kommune nicht einfach dem Antrag einer einzelnen Bürgerin nachgeben könne. Zumal kürzlich für Menschen, die zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs sind, der Weg entlang des Mühlbachs als ungefährliche, abseits vom Verkehr liegende Verbindung in die Ortsmitte unter Mithilfe des Bauhofs ausgebaut wurde.