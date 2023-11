Geparktes Auto angefahren: rund 3000 Euro Schaden

Ein geparktes Auto ist in Bellenberg beschädigt worden. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen.

Die Polizei berichtet von einer Unfallflucht in Bellenberg am Montagmittag zwischen 11 und 11.45 Uhr. Auf dem Parkplatz der Raiffeisenbank wurde ein geparkter weißer VW Taigo von einem schwarzen Auto angefahren. Der Schaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um den Schaden. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Illertissen unter der Telefonnummer 07303/9651-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)