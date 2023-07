Bellenberg

12:55 Uhr

Gesunde Buchenstämme in Bellenberg dürfen weiterwachsen

Zwei Buchenstämme einer gewachsenen Allee stören einen Anwohner in Bellenberg, weil sie zu viel Laub und Früchte aufs anliegende Grundstück werfen.

Plus Wieder wird in Bellenberg über Baumfällungen diskutiert. Ein Anlieger klagt über Schmutz von Alleebäumen und will sie entfernen lassen.

Von Regina Langhans

Nicht zum ersten Mal sieht sich der Gemeinderat Bellenberg mit Beschwerden über Bäume auf öffentlicher Fläche konfrontiert. Weil sie die Grundstücksanlieger stören oder „Dreck machen“, sollen sie gefällt werden. Bislang wurde den Betroffenen mehr oder weniger entsprochen: gefällt, nachgepflanzt oder radikal gestutzt, jedes Mal mit für die Natur unbefriedigende Ergebnisse. Diesmal verhält es sich anders: Einstimmig hat der Gemeinderat den Antrag zum Fällen zwei gesunder Buchenstämme an der Guido-Oberdorfer-Straße abgelehnt.

Das Thema Baumfällen, weil Laub, Früchte oder schlichtweg die Baumgröße anliegende Wohngebiete beeinträchtigen, wird in Bellenberg zwischenzeitlich hochsensibel behandelt. Wie berichtet, führten im Gremium missliebige Alleebäume im Römerfeld und an der Auer Straße zu langen Debatten, teils bis vor das Verwaltungsgericht. Es wurde nach Kompromissen gesucht und zugleich die Gefahr von Präzedenzfällen geschaffen.

