Bellenberg

vor 20 Min.

Gibt es bald auch in Bellenberg Snacks aus dem Automaten?

Plus Vöhringen hat schon einen, jetzt soll auch Bellenberg einen Snackautomaten bekommen. Das sagt der Gemeinderat dazu.

Von Regina Langhans Artikel anhören Shape

Den Aufenthalt am Bahnhof in Bellenberg könnte bald ein Automat mit Snacks und Getränken versüßen. Jedenfalls hat sich der Gemeinderat über den Standort und die Modalitäten positiv ausgetauscht. Nun wird sich Bürgermeister Oliver Schönfeld Gedanken über die Miete machen und mit dem Automatenaufsteller in Weißenhorn Kontakt aufnehmen.

Das junge Unternehmen betreut bereits Standorte in den umliegenden Gemeinden, erst im März wurde ein Automat in Vöhringen aufgestellt. Nun haben die Betreiber in Bellenberg nachgefragt, ob sie am Bahnhof einen Snackautomaten installieren dürfen. Die Aufstellung ist verfahrensfrei, die Kommune muss aber den Platz genehmigen, der lediglich einen Quadratmeter umfasst, und kann überdies Miete und Laufzeit bestimmen. Der Standort benötigt allerdings einen Stromanschluss, der in Bellenberg am Bahnhof sowie am alten Feuerwehrhaus möglich ist. Der Weißenhorner Automatenaufsteller bevorzugt einen Platz am Bahnhof. Die Stromkosten werden über einen Zwischenzähler vom Betreiber bezahlt.

