Heftige Kollision in Bellenberg: Fahrer bleiben unverletzt

Ein Autofahrer übersieht beim Abbiegen in Bellenberg ein entgegenkommendes Auto. Beide Wagen stoßen zusammen und sind danach nicht mehr fahrbereit.

Hoher Sachschaden ist am Dienstagmittag bei einem Verkehrsunfall in Bellenberg entstanden. Die Fahrer der beiden beteiligten Autos blieben glücklicherweise unverletzt.

Eines der beiden Autos wurde von der Fahrbahn geschleudert

Nach Polizeiangaben befuhr ein 21-Jähriger gegen 13.30 Uhr mit seinem Wagen die Ulmer Straße in südliche Richtung. Als er sich auf Höhe der Straße Zum Weiherle befand, wollte er nach links in diese abbiegen. Dabei übersah er ein entgegenkommendes Auto, mit dem ein 30-Jähriger unterwegs war. In der Folge touchierte die Front des Autos des 30-Jährigen die rechte Seite des Fahrzeugs des Unfallverursachers. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde das Auto des 21-Jährigen laut Polizeibericht auf das Kiesbett vor dem dortigen Fahrradgeschäft und im weiteren Verlauf gegen den dort befindlichen Bauzaun geschleudert.

Am Wagen des Unfallverursachers entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro, der Schaden am anderen Auto wird von der Polizei auf ungefähr 8000 Euro beziffert. Auch der Bauzaun wurde leicht beschädigt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den 21-Jährigen erwartet eine Anzeige wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit. (AZ)