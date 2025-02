Hochsitz bei Bellenberg abgebrannt: Die Polizei sucht Zeugen

Bislang unbekannte Täter haben einen Hochsitz im Auwald bei Bellenberg vorsätzlich in Brand gesetzt. Laut Polizeibericht wurde dieser dadurch komplett zerstört. Die Tat geschah zwischen Samstag, 25. Januar, und Freitag, 7. Februar. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Der Hochsitz stand westlich von Bellenberg im Auwald, etwa auf Höhe der Zuleitung des Illerkanals in die Iller. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Illertissen persönlich oder telefonisch unter der Telefonnummer 07303 9651-0 entgegen. (AZ)

