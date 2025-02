Ihr 20-Jähriges feiern die Lacha-Dreggler beim ersten Fasnetumzug in Bellenberg

Fasnetgruppen aus Bellenberg sind auf vielen Narrenumzügen der Region anzutreffen. Nun bekommt aber das Dorf seinen ersten eigenen Umzug, den die Lacha-Dreggler anlässlich ihres 20-jährigen Zunftbestehens veranstalten. Der Narrensprung findet am Rosenmontag, 3. März, ab 14 Uhr statt. Dazu stellen sich die Gruppen in der Leipziger Straße auf. Von da geht es entlang der Schöneberger Straße bis zu den Bahnschranken, wo sich der Tross in Richtung Festplatz auflöst.

