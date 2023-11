Bellenberg

Im Vorjahr lief es für Bellenberg besser als gedacht

Plus Die Kämmerin legt die Bellenberger Haushaltsrechnung für 2022 vor. Die Gewerbesteuereinnahmen waren fast so hoch wie in den Jahren 2019 und 2020.

Im Haushaltsjahr 2022 lief es für Bellenberg besser als zunächst gedacht. Das hat der Rechenschaftsbericht zur Haushaltsrechnung für 2022 im Gemeinderat gezeigt. Kämmerin Verena Miller teilte mit, dass nicht, wie angenommen, in den Vermögenshaushalt gegriffen werden musste, sondern sogar Zuflüsse möglich waren. Nach Vorlage der Haushaltsrechnung beauftragte der Gemeinderat den örtlichen Rechnungsprüfungsausschuss mit der Prüfung.

Im Jahr 2018 wurden die Hebesätze der Grundsteuern A und B sowie die Gewerbesteuer deutlich erhöht, 2021 konnten diese wieder moderat gesenkt werden. Derzeit belaufen sich die Grundsteuer A und B auf 380 vom Hundert und die Gewerbesteuer auf 330 Prozent. Die Einnahmen aus den Steuern einschließlich Beteiligungen und Schlüsselzuweisung betrugen im Jahr 2022 rund 7,25 Millionen Euro. Nach Abzug der Gewerbesteuer- und Kreisumlage verblieb der Gemeinde ein Betrag von rund 4,5 Millionen Euro. Damit hat die Kommune fast wieder den Stand der Jahre 2019 und 2020 erreicht.

