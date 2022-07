In Bellenberg fiebern alle dem Dorffest entgegen

Lokal Die Gemeinde feiert ihre Selbstständigkeit, die einst durch die Gebietsreform bedroht war. Die Vereine helfen zusammen und Bürgermeister Schönfeld führt Regie.

Nach der pandemiebedingten Absage im Jahr 2020 fiebert Bellenberg heuer wieder seinem alle zwei Jahre stattfindenden Dorffest entgegen. Spielt das Wetter mit, wird am Sonntag, 17. Juli, auf dem Bolzplatz bei der Turn- und Festhalle mitten im Dorf gefeiert.