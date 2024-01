Bellenberg

In Bellenberg geht es um Kirchenpolitik und kommunale Projekte

Plus Pfarrer Straub spricht beim Neujahrsempfang über die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare. Bürgermeister Schönfeld sagt, was im Ort vorankommt und wo es hakt.

Weltweite Krisen erreichten auf die eine oder andere Art auch vergleichsweise kleine Gemeinschaften. So herauszuhören beim Neujahrsempfang in Bellenberg, den Kirche und Kommune abwechselnd im Pfarrheim Haus Regina Pacis sowie im gemeindlichen Sitzungssaal ausrichten. Heuer war Pfarrer Martin Straub an der Reihe und er hat mit seinen Mitarbeitenden den rund 50 geladenen Gästen einen herzlichen Empfang bereitet. Dem gingen Ansprachen unter anderem von Bürgermeister Oliver Schönfeld voraus. Stilvoll, teils mit zweistimmigem Gesang, umrahmten Jochen Harder und Maria Masnicakova, die auch am Piano begleitete.

Für Pfarrer Straub schien es naheliegend, die kurz vor Weihnachten Aufsehen aufregenden Nachrichten von Papst Franziskus zu erläutern. Das Oberhaupt der katholischen Kirche hatte die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare unter bestimmten Bedingungen erlaubt. Angesichts der verschiedentlich gespaltenen Reaktionen innerhalb der katholischen Welt und der vielleicht missverständlichen Papstworte wolle er es mit einer theologischen Antwort versuchen, so Straub. Er erinnerte daran, dass der Papst bei seiner Einführung versprochen habe, an die Grenzen seines Amtes zu gehen. Wenn er nun die Flanken des unterschiedlich geprägten Christentums in Aufruhr versetze, würden genau solche Grenzen tangiert.

