In der Bellenberger Schule wird es plötzlich eng

Plus Rektorin Daniela Schneller-Jokschus überrascht die Bellenberger Gemeinderäte mit ihrer aktuellen Bilanz. Dabei wurde das Gebäude erst bedarfsgerecht saniert.

Die Grundschule am eigenen Ort ist dem Gemeinderat Bellenberg seit je ein Herzensanliegen. Einblicke in den Alltag der Lindenschule gehören zu den wiederkehrenden Punkten auf der Tagesordnung. In der Sitzung am Donnerstagabend hat Schulleiterin Daniela Schneller-Jokschus mit ihren Informationen das Gremium allerdings alarmiert: Mit den Schulzimmern könnte es demnach knapp werden. Spätestens 2024, falls drei erste Klassen eingerichtet werden müssten.

