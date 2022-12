Bellenberg

06:15 Uhr

Jahresbilanz des Bürgermeisters endet mit Liebeserklärung an Bellenberg

Plus Oliver Schönfeld führt die Tradition der Weihnachtssitzungen in Bellenberg fort. Was die Gemeinde in diesem Jahr besonders bewegt hat.

Von Regina Langhans

Die letzte Sitzung des Gemeinderats in Bellenberg findet traditionell in den der Turn- und Festhalle angeschlossenen Bürgerstuben statt. Für Bürgermeister Oliver Schönfeld war es der erste Jahresabschluss in dieser Form, und seine Bilanz gab neben den baulichen Veränderungen im Ort auch Eindrücke aus der Rathausarbeit und Ortsgemeinschaft wieder.

