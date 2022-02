Bellenberg

vor 36 Min.

Kindergarten und Gewerbe: Darum kümmern sich in Bellenberg nun Arbeitskreise

Ansicht vom alten Ortskern Bellenbergs mit der früheren Pfarrkirche und historischer Infotafel. In der Gemeinde arbeiten jetzt Arbeitskreise an Themen wie Kindergarten und Gewerbe.

Plus Die beiden Gruppen innerhalb des Gemeinderats gibt es schon länger. Was sie nun als offizielle Teams in Bellenberg erreichen sollen.

Von Regina Langhans

Der Bellenberger Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung per Beschluss seinen bisherigen beiden Arbeitskreisen „Kindergarten“ und „Gewerbe“ einen offiziellen Status verliehen. Bislang haben sich die Teams bei Bedarf gebildet und auch getroffen. Eventuell könnten die Treffen auch regelmäßiger stattfinden, wobei Bürgermeister Oliver Schönfeld dann in der darauffolgenden Gemeinderatssitzung über Inhalte und Vorschläge berichten würde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen