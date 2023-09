Landwirt bemerkt während der Feldarbeit Feuer in Mähdrescher

Auf einem Feld bei Bellenberg gerät ein Mähdrescher in Brand. Der Landwirt startet selbst erste Löschmaßnahmen. Die Höhe des Schadens ist noch unklar.

Eine böse Überraschung hat am Donnerstagabend ein Landwirt in Bellenberg erlebt. Er war gegen 18 Uhr mit einem Mähdrescher auf einem Feld in der Verlängerung der Straße An der Staig bei der Arbeit, als er plötzlich Feuer in der Maschine bemerkte. Sofort setzte er einen Notruf über die Nummer 112 ab und startete erste Löschmaßnahmen mithilfe des auf dem Arbeitsgerät mitgeführten Feuerlöschers.

Brand bei Bellenberg: Es lag kein Grund für einen Polizeieinsatz vor

Diese waren auch soweit erfolgreich, dass die alarmierten und kurz danach eintreffenden Feuerwehren aus Bellenberg und Au den Entstehungsbrand schnell in den Griff bekamen und schließlich noch ausführliche Nachlöscharbeiten verrichteten. Verletzt wurde niemand, sodass die Besatzung des ebenfalls anwesenden Rettungswagens nur die Arbeit der Atemschutzträger überwachen musste. Auch die Beamten der Polizeistreife stellten vor Ort fest, dass kein Grund für einen Polizeieinsatz vorlag, weil weder ein Fremdschaden noch eine Straftat vorlagen. Die Höhe des Sachschadens wird sich erst nach genauerer Untersuchung des Mähdreschers herausstellen. (wis)