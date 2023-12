Konzert in Bellenberg: Leise Töne und starke Klänge zum Fest

Plus Das traditionelle Weihnachtskonzert der Musikgesellschaft Bellenberg ließ wohl kaum musikalische Wünsche offen. Auch Rock und Filmmusik beherrscht die Kapelle.

Beim traditionellen Weihnachtskonzert gelang es der Musikgesellschaft Bellenberg wieder, musikalische Wünsche verschiedenster Richtungen zu erfüllen. Angefangen bei der Jugendgruppe Illersound mit leisen Tönen sowie besinnlichen Worten und weiter mit der Musikkapelle, deren Programm konzertante Klänge bis zu goldenen Hits aus Rock, Pop oder Film bot. Das Publikum dankte mit reichlich Applaus und die Musizierenden mit Zugaben wie dem Konzertmarsch von Kurt Gäble. Die Leitung hatte jeweils Sabrina Botzenhart, durchs Programm führte Klaus Jekle.

Die Jugendkapelle Illersound holte das Publikum in seiner weihnachtlichen Stimmung ab und startete mit Liedern und Texten in den Abend. Darauf Szenenwechsel, als die Musikkapelle auf die Bühne kam und zur klangvollen Eröffnung des konzertanten Teils die Komposition „Wind Power“ des französischen Musikers Thierry Deleruelle vortrug. Gekonnt vermittelten sie deren reizvolle Mischung aus Tiefe und Leichtigkeit.