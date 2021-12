Bellenberg

18:30 Uhr

Lesergeschichte zum Vorlesen: Stern Stella rettet das Weihnachtsfest

Sternenmädchen Stella lässt die Menschen an Weihnachten nicht im Dunkeln sitzen.

Plus Wenn das Sternenmädchen Stella am Himmel leuchtet, beobachtet sie gern, was sich unter ihr auf der Erde abspielt. Sogar wenn auf der Erde der Strom ausfällt.

Von Heidi Jung

Die Sternenkinder tummelten sich am dunklen Nachthimmel und blinkten sich übermütig lustige Nachrichten zu. Nur die kleine Stella schaute mal wieder mit ihrem Fernrohr zur Erde hinunter und suchte nach dem kleinen Ort, der von Bergen umringt, schneebedeckt, in einem Tal eingebettet lag. Stella liebte die kleinen Lichter die zu ihr heraufblitzten und die fleißigen Menschen, die von hier oben wie kleine Püppchen aussahen. Vorsichtig bewegte sie ihr Fernrohr und schon hatte sie das Dörfchen im Visier. Doch was war denn da los. Stella rieb sich verwundert die Augen.

