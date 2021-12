Bellenberg

17:00 Uhr

Lindenschule in Bellenberg kommt ohne Luftfilter aus

Plus Nach Diskussion im Gemeinderat sehen die Beteiligten keinen Vorteil für Schüler. Auch in den Kindergarten kommen - mangels nachweisbarem Nutzen, so die Begründung - keine Luftfilter.

Von Regina Langhans

In einer ausführlichen Diskussion, an der auch Rektorin Daniela Schneller-Jokschus und Konrektorin Kathrin Stöhm per Videoschalte teilnahmen, wurde im Gemeinderat das Für und Wider von mobilen Luftfiltergeräten abgewogen. Letztlich hat das Gremium einhellig gegen eine Anschaffung gestimmt. Uneinheitlich bewerteten die Räte dagegen die Situation im Kindergarten. In der Mehrheit war das Gremium aber gegen die Anschaffung zweier kleiner Geräte, um damit Erfahrungswerte zu sammeln. Es sei schwierig, den Nutzen nachzuweisen, hieß es.

