Lkw schiebt zwei Autos aufeinander: Großer Schaden in Bellenberg

Bei einem Auffahrunfall in Bellenberg ist ein Schaden von 14.000 Euro entstanden. Eine Frau wurde verletzt.

Leichte Verletzungen hat eine Autofahrerin bei einem Unfall am Dienstagmorgen in Bellenberg erlitten. Nach Angaben der Polizei war ein 35-Jähriger mit seinem Lkw auf der Ulmer Straße in südlicher Richtung gefahren. Hierbei erkannte er zu spät, dass der Verkehr vor ihm ins Stocken geraten war. So kam es zum Auffahrunfall.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das vorausfahrende Auto gegen ein weiteres Auto geschoben. Die Fahrerin des vom Lastwagen erfassten Fahrzeugs erlitt leichte Verletzungen. Eine sofortige medizinische Versorgung war laut Polizei nicht erforderlich. Der entstandene Sachschaden wird auf 14.000 Euro geschätzt. Der Lkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Gegen den Unfallverursacher leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein. (AZ)