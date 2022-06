Mann fährt 110 statt 50 Stundenkilometer

Ein Raser ist am Donnerstag auf der Illertaltangenten bei Bellenberg unterwegs. Er fährt mehr als doppelt so schnell wie erlaubt.

Mehr als das doppelte der erlaubten Geschwindigkeit hatte ein Fahrer am Donnerstag bei Bellenberg auf dem Tacho. Die Polizei führte gegen Mittag in der Illertaltangente eine Geschwindigkeitsüberwachung mit einem Handlasermessgerät durch. Dabei ging den Beamten ein 54-jähriger Autofahrer ins Netz, der mit 110 Stundenkilometern anstatt der erlaubten 50 gemessen wurde. Ihn erwarten nun ein zweimonatiges Fahrverbot und eine Geldbuße in Höhe von 560 Euro. (AZ)