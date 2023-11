Bellenberg

vor 1 Min.

Mit dem „Gängele“ fällt der Startschuss zur neuen Ortsmitte Bellenberg

Plus Die Rahmenplanung zu künftiger Aufenthaltsqualität, Freizeitfläche und Verkehrsführung ist beschlossen. Am Stand auf dem Weihnachtsmarkt gibt es Infos.

Von Regina Langhans

Für die Ortskernerneuerung in Bellenberg sind die nächsten Schritte getan: Der Gemeinderat hat die von Experten vorgestellte städtebauliche Rahmenplanung „Ortsmitte III“ beschlossen. Was auf Bildern noch sehr theoretisch aussieht, könnte so oder so ähnlich in den nächsten Jahren Stück für Stück umgesetzt werden. Das geht nicht ohne die Bürgerschaft, vor allem, wenn sie in dem festgelegten Sanierungsgebiet wohnt. Nach verschiedenen Gesprächen mit Betroffenen will die Verwaltung an einem Stand am Bellenberger Weihnachtsmarkt für Fragen und Anregungen bereitstehen.

Die Planungen begannen 2021 mit dem Erstellen eines Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) für den Ortskern auf einer Fläche von 47 Hektar. Diese wird im Norden von Illerstraße, Silcherweg, im Westen von Schönebergstraße, Josef-Roth-Straße, Bachstraße, im Süden von Werk- und Falkenstraße sowie im Osten von Finkenweg, An der Halde, Am Schlossberg und der Ulmer Straße begrenzt. Das Konzept wurde nun im Gemeinderat beschlossen. Einzelne Maßnahmen sollen in Abhängigkeit der finanziellen und personellen Situation der Kommune sowie neuer Entwicklungen erfolgen.

