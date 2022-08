Möglicher Unfall in Bellenberg: Polizei sucht roten Kleinwagen

Ein 54-Jähriger bemerkt einen Kratzer an seinem linken Kotflügel und weiß nicht, woher der Schaden stammt. Darum sucht die Polizei nun nach Hinweisen.

Ist es in Bellenberg zu einem Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen gekommen? Laut Pressemitteilung der Polizei bemerkte ein 54-Jähriger am Dienstag einen Streifschaden an seinem vorderen linken Kotflügel. Als Ursache vermutet er einen Zusammenstoß mit einem roten Kleinwagen im Bellenberger Zentrum.

Gegen 16.30 Uhr wollte der Mann vom Parkplatz beim Rathaus nach links in die Memminger Straße einbiegen. Als er einen roten Wagen aus südlicher Richtung kommen sah, bremste er ab. Nachdem der rote Kleinwagen vorbeigefahren war, bog der Autofahrer ab. Zu Hause angekommen, stellte der Mann den Schaden fest. Einen Zusammenstoß bemerkte er zwar nicht, ausschließen kann er es eigenen Aussagen nach aber auch nicht. Die Polizeiinspektion Illertissen bittet deswegen den Fahrer oder die Fahrerin des roten Kleinwagens, sich unter der Telefonnummer 07303/96510 zu melden. (AZ)