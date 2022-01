Bellenberg

06:00 Uhr

Nach Stellplatz-Krimi: Bellenberg genehmigt nachträglich vier neue Flächen

Ein Bellenberger schuf vollendete Tatsachen, noch bevor der Gemeinderat den in Aussicht gestellten Umbau des Gehwegs abgesegnet hatte.

Plus Normalerweise sind Gemeinden um jeden Stellplatz froh, den Bürger auf ihren Grundstücken bauen. Doch ein Fall in Bellenberg führte zu längeren Diskussionen.

Von Regina Langhans

Eine sogenannte isolierte Abweichung von örtlichen Bauvorschriften kombiniert mit einer gehörigen Portion Eigenmächtigkeit hat den Besitzer eines Grundstücks an der Bauerngasse in Bellenberg ans Ziel gebracht: Pünktlich zum Jahresende verfügte er über seine gewünschten vier Parkplätze direkt an der Grenze zum Gehweg, der auf einer Länge von zehn Metern überfahrbar sein muss, um die Parkfläche nützen zu können. Mit gemischten Gefühlen hat der Gemeinderat die Abweichung von der Stellplatzsatzung im Nachhinein genehmigt.

