Bellenberg

vor 50 Min.

Neue Asylunterkunft in Bellenberg? Gemeinderat berät über Antrag

Dieses Haus mit Nebengebäude in Bellenberg hat ein Investor erworben und an die Gemeinde nun einen Antrag zur Nutzungsänderung gestellt. Er möchte es für Asylsuchende umbauen.

Plus In Bellenberg ging es um den geplanten Umbau von Gebäuden. 40 Menschen könnten dort unterkommen. Der Bürgermeister sieht ein Dilemma.

Von Regina Langhans

Das geplante Vorhaben eines Bauherrn in Bellenberg hatte bereits im Vorfeld einige Gemüter bewegt. So wandte sich ein besorgter Nachbar an unsere Redaktion, inwieweit wir darüber berichten, obgleich es noch gar nichts zu berichten gab. Das hat sich mit der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend geändert. Auf der Tagesordnung stand die Anfrage nach der Nutzungsänderung eines bestehenden Gebäudes und Nebengebäudes in eine Gemeinschaftsunterkunft für junge asylsuchende Familien.

Bauamtsleiter Rainer Herzog stellte vor der Abstimmung den Plan vor, der den Umbau zu drei Wohneinheiten mit jeweils Küche, Bad und WC vorsieht. Insgesamt handelt es sich um 13 Zimmer, wobei in einem Zimmer mit etwa 13 Quadratmetern drei Betten aufgestellt werden sollten. Somit könnten 40 Menschen unterkommen. Des Weiteren sieht der Plan das Aufstellen eines Containers vor als Büro für Hausmeister und Sozialarbeiter, um die Integration zu unterstützen. Das Gebäude soll dem Plan zufolge 24 Stunden überwacht werden.

