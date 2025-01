Neue Spende an das Tierheim von der Steine-Gruppe „Illertal – bunte Steine“

Auch in diesem Jahr sollte wieder eine größtmögliche Spende an das Tierheim Weißenhorn übergeben werden können, um die tolle und engagierte Tätigkeit des dortigen Teams bei der Versorgung und der Suche nach einem neuen liebevollen Zuhause für seine Schützlinge zu unterstützen. Die von Mitgliedern der Gruppe „Illertal-bunte Steine“ in liebevoller Handarbeit selbst bemalten und gestalteten Steine erfreuen sich in der Region großer Beliebtheit. Die Steine werden in verschiedenen Geschäften an der Kasse in Körbchen ausgestellt und können gegen eine Mindestspende von 2,50 Euro pro Stein erworben werden. Auf diese Weise kam seit Sommer letzten Jahres die stolze Summe von 2.595,73 Euro zusammen, die nun zum Jahresabschluss an das Tierheim Weißenhorn übergeben wurde. Die durch die Aktion eingenommenen Spenden - diese entsprechen dem Verkauf von etwa 1.000 bemalten Steinen - wurden zu 100 Prozent an das Tierheim weitergegeben. Spendenkörbchen sind aktuell in folgenden Geschäften zu finden: • Gärtnerei Johann Strobel, Martinsplatz 9, 89257 Illertissen • Mein Kauftreff Um’s Eck, Graf-Kirchberg-Straße 22, 89257 Illertissen-Tiefenbach • Hofladen Monika Leinfelder, Illerstraße 9, 89287 Bellenberg • Evis Wolle und Mode, Memminger Straße 9, 89269 Vöhringen • Mode Mangold, Memminger Straße 69, 89281 Altenstadt Wer ebenfalls ein Spendenkörbchen bei sich im Geschäft aufnehmen möchte, möchte sich bitte gerne bei der Facebook-Gruppe "Illertal - bunte Steine" melden. (Auf dem Foto von links nach rechts: Melanie Schweikart-Stanger, Karin Büchsenmann, Silke Prestele, 2. Vorsitzende des Tierschutzverein Weißenhorn e. V.)

